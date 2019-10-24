Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян

Мосгорсуд в четверг, 24 октября, продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить запрет определённых действий до 28 декабря», — приводит РИА Новости слова судьи Дмитрия Гордеева, вынесшего решение.

Сёстры обязаны своевременно являться к следователю и в суд, им запрещено покидать дом в ночное время суток.

Отмечается, что расследование дела завершено, девушки знакомятся с материалами.

Ранее племянник убитого Арсен заявил, что не возражает, если суд вынесет обвиняемым максимально суровый приговор.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено с множественными колотыми ранениями 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.

Подробнее — в материале RT.