Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян
- РИА Новости
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить запрет определённых действий до 28 декабря», — приводит РИА Новости слова судьи Дмитрия Гордеева, вынесшего решение.
Сёстры обязаны своевременно являться к следователю и в суд, им запрещено покидать дом в ночное время суток.
Отмечается, что расследование дела завершено, девушки знакомятся с материалами.
Ранее племянник убитого Арсен заявил, что не возражает, если суд вынесет обвиняемым максимально суровый приговор.
Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено с множественными колотыми ранениями 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.
Подробнее — в материале RT.