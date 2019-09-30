Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян

Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью сестёр Хачатурян был причинён тяжкий вред вследствие действий их отца. Об этом говорится в совместном пресс-релизе адвокатов сестёр.

«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.

Защитники сестёр отмечают, что следователи 30 сентября ознакомили их с результатами экспертизы, которая была проведена бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы.

Ранее защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В убийстве мужчины обвиняются его дочери.