Адвокаты рассчитывают на прекращение дела сестёр Хачатурян

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Защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела.

«Расследование Следственного комитета России доказало правдивость показаний сестер Хачатурян», — цитирует Паршина ТАСС.

Он отметил, что факты морального и сексуального насилия отца обвиняемых Михаила Хачатуряна над дочерьми следователями установлены. 

Также Паршин заявил, что защитники сестёр Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено.

23 июля Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

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