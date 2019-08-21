Адвокаты рассчитывают на прекращение дела сестёр Хачатурян

Защитник одной из сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что адвокаты обвиняемых надеются на прекращение уголовного дела.

«Расследование Следственного комитета России доказало правдивость показаний сестер Хачатурян», — цитирует Паршина ТАСС.

Он отметил, что факты морального и сексуального насилия отца обвиняемых Михаила Хачатуряна над дочерьми следователями установлены.

Также Паршин заявил, что защитники сестёр Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено.

23 июля Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.