Адвокаты рассчитывают на прекращение дела сестёр Хачатурян
«Расследование Следственного комитета России доказало правдивость показаний сестер Хачатурян», — цитирует Паршина ТАСС.
Он отметил, что факты морального и сексуального насилия отца обвиняемых Михаила Хачатуряна над дочерьми следователями установлены.
Также Паршин заявил, что защитники сестёр Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны и их уголовное преследование будет прекращено.
23 июля Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.