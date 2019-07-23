Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян

Короткая ссылка
Мосгорсуд во вторник, 23 июля, продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.
Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян
  • РИА Новости

«Судом удовлетворены ходатайства органов следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении обвиняемых Хачатурян на срок до 28 октября 2019 года каждой», — цитирует Интерфакс пресс-службу суда.

Сёстрам запрещено покидать квартиры, где они живут, с 21:00 до 07:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Также им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить