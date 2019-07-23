Суд продлил меру пресечения сёстрам Хачатурян

Мосгорсуд во вторник, 23 июля, продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

«Судом удовлетворены ходатайства органов следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении обвиняемых Хачатурян на срок до 28 октября 2019 года каждой», — цитирует Интерфакс пресс-службу суда.

Сёстрам запрещено покидать квартиры, где они живут, с 21:00 до 07:00, использовать любые виды связи, за исключением телефона для вызова медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийных служб, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом. Также им нельзя давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.