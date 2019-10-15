Адвокаты рассказали подробности воспитания Хачатуряном дочерей

Адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT рассказали о методах воспитания девушек в семье.

«Эти каноны были унизительные и жестокие. Под запретом в доме были слова «соль», «боль», «ком», а также производные и созвучные слова, цифры «6» и «8», штрих-коды», — сказали защитники.

По их словам, по воскресеньям Хачатурян посещал армянскую церковь, на исповедь и причастие его обязательно должны были сопровождать дочери.

«Всерьёз считая себя праведником, Хачатурян считал, что любой грех он сможет отмолить, а насилие над домашними он таковым и вовсе не считал. Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на неё всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью, приносить ему еду и напитки и обязательно стоять рядом, пока он не уснёт. Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна», — рассказали адвокаты.

Они отметили, что за несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости следовала «кулачная расправа».

«Нередко в ход шли удары пистолетной рукояткой по голове — Хачатурян особенно любил этот способ «воспитания» своих дочерей. Были случаи, когда он стрелял в девочек из пневматического оружия», — завили защитники.

В июле Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

Подробнее — в материале RT.