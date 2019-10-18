Брат не против сурового приговора для сестёр Хачатурян
- АГН «Москва»
«Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное. Если суд захочет 20 лет дать, пусть даёт», — приводит РИА Новости слова Арсена Хачатуряна.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В убийстве мужчины обвиняются его дочери.
В июле Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.
Подробнее — в материале RT.