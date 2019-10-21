Под Красноярском возобновились поиски пропавших на месте прорыва дамбы

В Красноярском крае спасатели возобновили активную фазу поисков пяти пропавших в районе прорыва дамбы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

«Активная фаза поисков возобновлена. Кроме того, спасатели ещё раз осмотрели уже пройденный путь поисков», — сообщили в ведомстве.

19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. 18 человек госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уже задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России собирается проверить все дамбы в стране после этого ЧП.