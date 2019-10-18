Диетолог рассказала о норме потребления яиц
- Pixabay
«Яйца — это небесполезный продукт, это тот продукт, который имеет право быть в питании как источник полноценного белка, лецитина, который необходим для работы центральной нервной системы, печени, обновления клеточной структуры кожи. В яйце, особенно в желтке, присутствуют витамины А, Е, витамины группы В», — рассказала диетолог.
Она объяснила, в каком количестве яйца полезны для человека.
«Здесь нужна мера, потому что желток содержит насыщенные жиры и холестерин в том числе. Поэтому примерно 3-4 штуки в неделю, по одному яйцу через день — это нормальное количество», — добавила эксперт.
При этом Круглова указала на опасность превышения количества яиц в рационе и пояснила, к чему может привести такое нарушение.
«Если будет превышение, то нужно смотреть на весь рацион в целом, потому что один продукт вряд ли изменит картину рациона в целом. Но если при этом есть избыток животных жиров в рационе, то появляется риск нарушения липидного, холестеринового обмена», — заключила диетолог.
Ранее опубликованное исследование Sberbank CIB показало, что россияне в среднем употребляют 280 яиц в год, что на 8% выше нормы.