Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Россияне в среднем потребляют в год на 20 яиц больше рекомендованной нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Sberbank CIB.

Специалисты пришли к выводу, что каждый житель России в среднем употребляет 280 яиц в год, что на 8% выше нормы.

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.

Лидером мирового потребления яиц признан Китай. Здесь в среднем за год каждый житель съедает 300 яиц.

В марте газета NYT со ссылкой на врачей сообщила, что ежедневное употребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.