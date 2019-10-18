Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

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Россияне в среднем потребляют в год на 20 яиц больше рекомендованной нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Sberbank CIB.
Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
  • РИА Новости

Специалисты пришли к выводу, что каждый житель России в среднем употребляет 280 яиц в год, что на 8% выше нормы.

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.

Лидером мирового потребления яиц признан Китай. Здесь в среднем за год каждый  житель съедает 300 яиц.

В марте газета NYT со ссылкой на врачей сообщила, что ежедневное употребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

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