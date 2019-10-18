Минтруд разработает предложения по изменению системы зарплат врачей

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено до 20 сентября 2020 года выработать предложения по изменению системы оплаты труда работников сферы здравоохранения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя аппарата российского правительства.

Отмечается, что соответствующие предложения будут выработаны на основе анализа данного вопроса, который министерство проведёт совместно с субъектами России до 30 апреля 2020 года.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет. Кроме того, для его осуществления необходимо выделение дополнительных средств из бюджета.

В августе правительство России начало разработку вариантов изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.