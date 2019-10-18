В посольстве США объяснили поездку дипломатов в Северодвинск

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RT
Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше её понять. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в посольстве США в Москве, комментируя ситуацию с поездкой своих дипломатов в Северодвинск.
В посольстве США объяснили поездку дипломатов в Северодвинск
  • © Наталья Селивёрстова/РИА Новости

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше её понять», — сказала пресс-секретарь дипломатической миссии в Москве Ребекка Росс.

Она отметила, что это часть нормальной дипломатической активности.

Как писали СМИ, 14 октября сотрудников американского посольства сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения. В посольстве тогда отметили, что дипломаты «надлежащим образом» уведомили о поездке военное ведомство России. 

В МИД России сообщили, что дипломаты уведомляли о планах посетить Архангельск, «а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск».

При этом в Министерстве иностранных дел России ситуацию назвали рутинной, указав, что американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы страны. 

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