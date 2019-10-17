МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.

Захарова отметила, что наличие зон, которые закрыты для посещения иностранцами и вообще широкой публикой, является нормальным делом, а такие районы есть в том числе и в США.

«Нотификационный режим поездок на дальние расстояния... действует для наших и американских дипломатов на взаимной основе, причём сохранился со времён холодной войны именно по настоянию Вашингтона. В принципе, ситуация вполне рутинная», — сказала она.

Как отметила Захарова, американские военные дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, «полностью пренебрегают требованиями нотификации».

«Американские дипломаты, в том числе военные дипломаты, очень любят крутиться с фототехникой возле российских военных объектов, мало того, понимают, как это надо делать, чтобы не бросаться в глаза, арендуют автомашины с местными номерами», — рассказала она.

По её словам, они «нередко к тому же нарушают правила дорожного движения».

Ранее Захарова, комментируя сообщения о снятии с поезда в Северодвинске американских дипломатов, рассказала, «как было на самом деле». Она отметила, что никто «американских военных дипломатов не задерживал».

Как сообщали в МИД России, ведомство направит США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами.

Подробнее — в материале RT.