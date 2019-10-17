МИД рассказал подробности инцидента с дипломатами США в Северодвинске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в ходе брифинга сообщения о снятии с поезда в Северодвинске трёх американских дипломатов, рассказала, «как было на самом деле».

«Пора рассказать, как было на самом деле. Трое сотрудников военного атташата при посольстве США действительно запросили в Министерстве обороны России и получили, как положено, разрешение для поездки в Архангельск, но именно в Архангельск, а не куда-то дальше, не куда-то в сторону», — сказала она.

Вместо этого, по словам Захаровой, они прибыли на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками в Северодвинск, где сели на электричку и отправились в населённый пункт, рядом с которым расположены испытательный полигон и «другие объекты оборонного назначения».

«Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им объясняли, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. Поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, так вот, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили», — добавила она.

Как подчеркнула дипломат, никто «американских военных дипломатов не задерживал».

«Насколько известно, в Северодвинске они сели в автомашину и отправились в сторону Москвы», — указала она.

Ранее в МИД России сообщили, что направят США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами.

Как писали СМИ, 14 октября сотрудников посольства США сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения.

В посольстве заявляли, что дипломаты «надлежащим образом» уведомили о поездке Министерство обороны.

Подробнее — в материале RT.