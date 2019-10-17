МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. 
МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сегодня должны быть отправлены ноты», — цитирует его РИА Новости

Отмечается, что сотрудники дипмиссии США пользуются дипломатическим иммунитетом. В связи с инцидентом последует дальнейшее разбирательство.

Ранее СМИ сообщили, что 14 октября трое представителей американского посольства 14 октября были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

В посольстве США заявили, что дипломаты официально уведомили Минобороны России о своей поездке.

В МИД России, комментируя инцидент, сообщили, что дипломаты уведомляли оборонное ведомство о планах посетить Архангельск, «а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск».

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