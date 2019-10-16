МИД России прокомментировал ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

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Американские дипломаты, снятые ранее с поезда в Северодвинске, уведомили Министерство обороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
МИД России прокомментировал ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса — Северодвинск», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Как предположили в ведомстве, они «заблудились».

Ранее СМИ сообщили, что трое сотрудников посольства США 14 октября были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения.

В американском посольстве подтвердили инцидент, заявив, что дипломаты находились с официальной поездкой и «надлежащим образом» уведомили о ней Министерство обороны.

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