Эксперт рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание

Психолог-консультант Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание.

«Синдром эмоционального выгорания — модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. И у таких людей должны быть хобби, увлечения, которые переключают его», — заявила она.

По её словам, советы заняться спортом нельзя назвать банальными. Как напомнила Панфилова, любые реакции уходят через периферию, через руки и ноги, поэтому нужно двигаться, чтобы облегчить состояние.

«Любое переключение помогает человеку понять, что он не попал в офисный ад», — добавила она.

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