Эксперт оценил пользу от стресса

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Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Пятым каналом оценил пользу от стресса.
Эксперт оценил пользу от стресса
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«Стресс — это чрезвычайно полезная общая реакция организма на неблагоприятные факторы. Если бы стрессов не было, мы бы быстро вымерли, потому что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей», — заявил он.

По словам эксперта, при стрессе организм мобилизуется.

Как считает психолог, человеку нужно попытаться найти себе род занятий, соответствующий психотипу.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных о признаках профессионального выгорания.

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