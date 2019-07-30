Эксперт прокомментировал заявление учёных о признаках профессионального выгорания

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН прокомментировал заявление учёных о признаках профессионального выгорания.

«Синдром выгорания бывает, как правило, у людей, которые занимаются не своим делом», — сказал эксперт.

По его словам, это можно наблюдать во всех профессиях, а самая опасная возрастная категория — в районе 30 лет.

«Хотя, с другой стороны, пока я не слышал о компьютерщиках, молодых ребятах, хакерах, которые страдают синдромом выгорания, потому что они увлечены», — отметил Ениколопов.

Ранее в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова рассказали RT, какие признаки свидетельствуют о наличии у работников профессионального выгорания.