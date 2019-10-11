Малышева оценила отношение россиян к своему здоровью

Доктор медицинских наук, руководитель и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышева в беседе с Nation News оценила отношение россиян к своему здоровью.

«Отношение жителей России к своему здоровью улучшилось, и прежде всего в молодой возрастной группе. На сегодня это статистически известный факт. В России снизилось употребление табака, алкоголя, всё больше становится приверженцев спорта, фитнеса, физкультуры и так далее», — заявила она.

По её словам, тренд на здоровый образ жизни и борьбу с ожирением в России в моде.

Как отметила Малышева, здоровье и отсутствие ожирения — это абсолютно связанные вещи.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработает приложение с данными о качестве продуктов питания.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова в беседе с НСН прокомментировала данные Минздрава о том, что в России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.