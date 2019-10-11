Роспотребнадзор разработает приложение с данными о качестве продуктов питания

Роспотребнадзор намерен разработать мобильное приложение, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.

Оно призвано помочь гражданам правильно составить свой рацион, подсчитать количество калорий, узнать о качестве продукта.

Кроме того, планируется создать информационный ресурс на базе действующей страницы Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что это будет сделано в рамках комплексного подхода к борьбе с ожирением.

Из статистики следует, что более половины россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения, а также приобретают связанные с этим заболевания. Лишний вес сокращает жизнь на срок от 3 до 15 лет.

«Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом) — это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания», — цитирует сайт «Аргументы и факты» сообщение ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обратить внимание при покупках онлайн.