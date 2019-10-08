В Роспотребнадзоре дали советы при покупках через интернет

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В Роспотребнадзоре рассказали на что следует обратить внимание при покупках онлайн.

«В первую очередь обратите внимание, что на странице веб-сайта обязательно должна быть представлена информация об адресе (месте нахождения) и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что при покупке товара покупатель должен видеть «всю информацию о товаре»: его основные потребительские свойства, место изготовления товара, цену, условия его приобретения и доставки, срок службы товара, срок годности товара, гарантийный срок, порядок оплаты товара, срок, в течение которого действует предложение о заключении договора.

«После того, как Вы ознакомитесь со всей информацией о товаре и сделали онлай-заказ, Вы вправе отказаться от него в любое время до его передачи, а после передачи — в течение семи дней», — рассказали в ведомстве.

В феврале ФБА «Экономика сегодня» передавало, что «Роскачество» рассказало о правилах безопасности онлайн-шопинга.

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