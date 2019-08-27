Эксперт прокомментировала данные Минздрава о росте числа больных сахарным диабетом

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Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова в беседе с НСН прокомментировала данные Минздрава о то, что в России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
Эксперт прокомментировала данные Минздрава о росте числа больных сахарным диабетом
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«Эта тенденция наблюдается во всём мире. Кроме того, в России расширяется диспансеризация населения, в которую включён анализ на сахар крови. На раннее выявление сахарного диабета. То есть стали лучше выявлять», — заявила она.

По её словам, также проблемой является неправильное питание, которое ведёт к ожирению, а это один из факторов сахарного диабета.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков.

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