Названы самые распространённые в России болезни младенцев

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В Минздраве выяснили, какие болезни диагностировались в России у детей до года, согласно основанным на статистике Минздрава данным Росстата за 2018 год, с которыми ознакомился RT.

Самыми распространёнными стали болезни органов дыхания: в 2018 году было зафиксировано более 2 млн случаев заболевания у детей на первом году жизни.

Затем идут отдельные состояния, возникающие в перинатальный период (с 22-й недели беременности матери до конца первой недели внеутробной жизни ребёнка). Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10), к этой группе заболеваний относятся различные нарушения, включая родовую травму, врождённые аномалии и другое. В прошлом году такие состояния диагностировались 411 тыс. раз.

Наряду с этим нередко обнаруживались расстройства нервной системы (почти 400 тыс. случаев) и работы органов пищеварения (236,6 тыс.), а также болезни кожи (почти 220 тыс.).

Не столь часто у младенцев диагностировали новообразования (43,7 тыс. случаев), травмы (41,6 тыс.), нарушения системы кровообращения (17,1 тыс.) и отклонения от нормы, не классифицированные в других рубриках (согласно МКБ-10, это случаи, когда нельзя точно поставить диагноз), — 4,2 тыс. случаев.

Отмечается, что наиболее редкими у младенцев были психические и поведенческие расстройства (18 случаев за весь прошлый год). По сравнению с 2008 годом этот показатель снизился в 70 раз (тогда было зафиксировано 1,2 тыс. случаев).

Всего в 2018 году было зарегистрировано почти 4,3 млн случаев различных заболеваний у детей на первом году жизни.

По мнению врача-педиатра Кирилла Калистратова, большое число случаев заболеваний органов дыхания у младенцев связано с тем, что иммунитет маленьких детей формируется преимущественно через болезни лёгких.

«Наиболее частые заболевания у детей — острые респираторные заболевания, как правило, вирусной природы. Эти заболевания в первую очередь поражают дыхательную систему, поскольку вирусы имеют тропность (сочетаемость. — RT) к ней», — пояснил он в беседе с RT.

Специалист также подтвердил, что чаще остальных к врачу обращаются родители, которые заподозрили у своих детей проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом.

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