Эксперт рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России

Директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательского центре онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России.

«У нас частота случаев детской онкозаболеваемости — 15 диагнозов на 100 тыс. человек. Вероятность заболеть и иметь тяжёлые осложнения от других заболеваний выше, чем от опухолевых. Да и сам рак и у нас, и во всём мире перестаёт быть дамокловым мечом: мы уже умеем рано ставить диагноз, умеем эффективно лечить», — заявила она.

По её словам, в настоящее время можно сделать все необходимые обследования в региональных федеральных центрах, нет никаких препятствий для получения лучшей медицинской помощи.

«У меня задача одна — чтобы любой человек независимо от того, в какой части страны он живёт, мог быть уверен: если ему нужно получить дополнительную консультацию или изменить тип лечения, он может это сделать», — подчеркнула Варфоломеева.

Она добавила, что подход должен быть свободным и открытым, а врачи, медицинское сообщество и родители должны действовать сообща.

Ранее онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.