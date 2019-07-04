Эксперт прокомментировал исследование о препятствующих раку продуктах
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«Всё это так, только слово «молоко» не стоит использовать отдельно. Всё это кисломолочные продукты: йогурт, мацони... Это не только недавнее исследование испанских учёных, это давно уже известны данные», — заявил он.
Эксперт также рекомендовал отказаться от употребления колбасы, которая, по мнению ведущих специалистов, является канцерогеном для организма.
Вместо бутерброда с маслом и сыром Заридзе советует есть кефир или йогурт с хлебом или без него.
Ранее Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах.
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Котельников в беседе с ФАН прокомментировал статистику Минздрава о смертности от онкологических заболеваний в 2018 году.