Эксперт прокомментировал исследование о препятствующих раку продуктах

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Онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Эксперт прокомментировал исследование о препятствующих раку продуктах
  • © pixabay.com

«Всё это так, только слово «молоко» не стоит использовать отдельно. Всё это кисломолочные продукты: йогурт, мацони... Это не только недавнее исследование испанских учёных, это давно уже известны данные», — заявил он.

Эксперт также рекомендовал отказаться от употребления колбасы, которая, по мнению ведущих специалистов, является канцерогеном для организма.

Вместо бутерброда с маслом и сыром Заридзе советует есть кефир или йогурт с хлебом или без него.

Ранее Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах.

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Котельников в беседе с ФАН прокомментировал статистику Минздрава о смертности от онкологических заболеваний в 2018 году.

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