Эксперт прокомментировал исследование о препятствующих раку продуктах

Онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

«Всё это так, только слово «молоко» не стоит использовать отдельно. Всё это кисломолочные продукты: йогурт, мацони... Это не только недавнее исследование испанских учёных, это давно уже известны данные», — заявил он.

Эксперт также рекомендовал отказаться от употребления колбасы, которая, по мнению ведущих специалистов, является канцерогеном для организма.

Вместо бутерброда с маслом и сыром Заридзе советует есть кефир или йогурт с хлебом или без него.

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