В Минздраве России сообщили о снижении смертности в стране

В Министерстве здравоохранения России сообщили о снижении общей смертности в стране более чем на 3% по итогам восьми месяцев 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тысячи человек. Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — говорится в заявлении.

Смертность от туберкулёза снизилась на 13,6%, от пневмонии — почти на 8%, от ДТП — на 9%, от внешних причин — на 4,7%.

Также в период с января по август наблюдалось снижение младенческой смертности — на 800 детей в возрасте до одного года — по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее в ВОЗ заявили, что в период с 2003 по 2018 год смертность сократилась на 39% у мужчин и на 36% у женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Доктор биологических наук Александр Апт, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН в беседе с НСН заявил, что наряду со снижением смертности наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом в России, и отметил, что причиной стало улучшение снабжения противотуберкулёзными лекарствами, а также появление новых лекарств.

В сентябре министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.