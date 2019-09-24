Эксперт оценил ситуацию с туберкулёзом в России

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Доктор биологических наук Александр Апт, профессор кафедры иммунологии биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией иммуногенетики ЦНИИТ РАМН, в беседе с НСН оценил ситуацию с туберкулёзом в России.
Эксперт оценил ситуацию с туберкулёзом в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

По его словам, наряду со снижением смертности наблюдается снижение заболеваемости.

«Тут несколько реальных причин. Во-первых, улучшилось снабжение противотуберкулёзными лекарствами», — заявил он.

Во-вторых, отметил эксперт, за последнее время появились новые лекарства, а на подходе есть ещё.

Среди объективных факторов риска Апт назвал распространение штаммов с высокой лекарственной устойчивостью.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала об успехах страны в борьбе с туберкулёзом.

Диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья выпивания от двух литров воды в день.

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