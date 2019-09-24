Эксперт оценил ситуацию с туберкулёзом в России
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- РИА Новости
По его словам, наряду со снижением смертности наблюдается снижение заболеваемости.
«Тут несколько реальных причин. Во-первых, улучшилось снабжение противотуберкулёзными лекарствами», — заявил он.
Во-вторых, отметил эксперт, за последнее время появились новые лекарства, а на подходе есть ещё.
Среди объективных факторов риска Апт назвал распространение штаммов с высокой лекарственной устойчивостью.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала об успехах страны в борьбе с туберкулёзом.
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