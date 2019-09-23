В России добились уникального успеха в борьбе с туберкулёзом

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала об уникальном успехе России в борьбе с туберкулёзом.

«Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулёза», — цитирует ТАСС Скворцову.

Она отметила, что за последние 10 лет заболеваемость туберкулёзом в России сократилась почти в два раза, а смертность от болезни — в три раза.

Министр также уточнила, что тенденция к сокращению смертности от туберкулёза сохраняется и в 2019 году.

15 мая телеканал «360» сообщал о том, что смертность от туберкулёза в Московской области, по данным Росстата, снизилась на 25,9% в I квартале 2019 года.