В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

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Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%. Об этом говорится в докладе, представленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
  • РИА Новости

При этом, согласно отчёту, зарегистрированное употребление алкоголя сократилось на 40%, незарегистрированное (употребление алкоголя, производимого и продаваемого вне рамок государственного контроля) — на 48%.

Отмечается, что сокращение потребления спиртных напитков является результатом реализации с 2003 года в России комплекса мер по контролю рынка алкоголя. 

В докладе также говорится, что снижение употребления алкоголя повлекло за собой увеличение средней продолжительности жизни в России.

В период с 2003 по 2018 год смертность сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года, а потребление табака и алкоголя в стране сократилось на четверть.

20 сентября Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете продажи алкоголя в местах общественного питания, которые расположены в жилых домах. 

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