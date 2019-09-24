В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян
«С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.
Министр также заявила о снижении почти в пять раз материнской смертности, а младенческой в 3,6 раза.
По словам Скворцовой, смертность россиян от туберкулёза снизилась почти в четыре раза.
Кроме того, за последние 20 лет потребление табака и алкоголя в России сократилось на четверть.
Ранее министр здравоохранения в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала о снижении смертности россиян от туберкулёза в три раза.
В августе Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян составляет 73,7 года.