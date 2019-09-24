В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.

«С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Министр также заявила о снижении почти в пять раз материнской смертности, а младенческой в 3,6 раза.

По словам Скворцовой, смертность россиян от туберкулёза снизилась почти в четыре раза.

Кроме того, за последние 20 лет потребление табака и алкоголя в России сократилось на четверть.

Ранее министр здравоохранения в ходе выступления на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН рассказала о снижении смертности россиян от туберкулёза в три раза.

В августе Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян составляет 73,7 года.