Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России в 2019 году

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о росте продолжительности жизни россиян на 0,7 года — до 73,7 года — за первые шесть месяцев 2019 года.
Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России в 2019 году
  • РИА Новости

«За первое полугодие 2019 года существенно улучшились показатели. По предварительным данным, продолжительность жизни составила (в среднем. — RT) 73,7 года, увеличившись на 0,7 года за полгода», — цитирует ТАСС Скворцову.

По её словам, средняя продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 года.

Скворцова также отметила снижение количества смертей женщин на 28,4 тыс. человек по сравнению с первым полугодием 2018 года.

«Фактически мы сейчас находимся на исполнении показателей (по нацпроекту «Здравоохранение». — RT) 2020 года, если этот показатель не ухудшится за второе полугодие текущего года», — отметила министр здравоохранения.

В мае Скворцова заявила о снижении смертности россиян от инсультов и инфарктов.

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