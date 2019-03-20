Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет. Об этом сообщила руководитель Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

«Средняя продолжительность жизни составила более 73 лет. 73,1, по-моему. Ну вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет», — приводит её слова РИА Новости.

Ткачёва отметила, что это очень серьёзная задача и решать её надо во всех возрастных группах, снижая смертность и младенческую, и в среднем возрасте, и в пожилом.

Она призвала «на всех фронтах начать профилактическую работу».

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, по данным на минувший год столица занимает второе место среди регионов по продолжительности жизни.