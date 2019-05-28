Скворцова заявила о снижении смертности россиян от инсультов и инфарктов

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что смертность от инфарктов и инсультов в стране в последние годы снизилась почти в два раза.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«Но сейчас лишь четверть сосудистых смертей связана с «острыми» состояниями: инсультами и инфарктами миокарда, поскольку смертность при них за последние годы нам удалось снизить почти в два раза», — сказала она.

По её словам, в настоящий момент сердечно-сосудистые заболевания сохраняют первое место среди причин смертности россиян, однако их доля сократилась с около 70% до менее 50%.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев заявил, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась на 19,9% в I квартале 2019 года.

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