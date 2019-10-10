Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата

Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки. При этом руководство не планирует дополнительных сокращений.

По его словам, руководство центра увеличило число операций и количество пациентов для того, чтобы содержать штат, однако этого недостаточно для сохранения необходимых показателей.

«Чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат. Это очень сложная задача, потому что здесь нужно резать по живому», — подчеркнул глава онкоцентра.

Стилиди уточнил, что ситуация затронет прежде всего «возрастных сотрудников — наставников».

«Стараемся изменить организацию лечебного процесса так, чтобы сохранить коллектив. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки», — отметил он, добавив, что речь идёт о более 30 работниках учреждения.

При этом он подчеркнул, что дополнительных сокращений в институте не планируется.

«Даже этих увольнений не планировал, просил сотрудников остаться. Я не планирую увольнять ни врачей, ни сестёр... Я буду беседовать со всеми, кто ещё принесёт заявления, о возможности продолжения работы в центре», — заключил он.

Ранее главный врач онкоцентра Блохина Алексей Бутенко в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что ситуация в медучреждении «находится в состоянии решения».

Руководство онкоцентра Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

В конце сентября, как писала газета «Известия», детские онкологи обвинили новое руководство в травле, пригрозив своим увольнением.

В Министерстве здравоохранения назвали неоправданными претензии врачей и расценили их действия как «грубое нарушение врачебной этики».