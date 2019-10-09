Путин: зарплата медиков должна мотивировать к эффективной работе
- РИА Новости
«И очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — приводит РИА Новости слова Путина.
В свою очередь, Медведев заявил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране.
Ранее Путин поручил кабинету министров на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медицинских работников.