Путин: зарплата медиков должна мотивировать к эффективной работе

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Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что зарплата медицинских работников должна быть справедливой, чтобы она мотивировала их к эффективной работе.
Путин: зарплата медиков должна мотивировать к эффективной работе
  • РИА Новости

«И очень важный вопрос — это оплата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом — это кадровый вопрос», — приводит РИА Новости слова Путина.

В свою очередь, Медведев заявил, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране.

Ранее Путин поручил кабинету министров на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медицинских работников

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