Путин поручил утвердить требования к структуре зарплаты медиков
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
«Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат», — говорится в поручении.
Также Путин поручил предусмотреть установление единого перечня выплат стимулирующего характера, единого перечня компенсационных выплат, а также условий назначения выплат медицинским работникам.
Кроме того, глава государства поручил кабмину и органам власти регионов провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством требований.
Ранее Путин высказал своё мнение на тему того, возможно ли создать госкорпорацию в системе здравоохранения.