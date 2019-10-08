Путин поручил утвердить требования к структуре зарплаты медиков

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Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медицинских работников. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплаты медиков
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат», — говорится в поручении.

Также Путин поручил предусмотреть установление единого перечня выплат стимулирующего характера, единого перечня компенсационных выплат, а также условий назначения выплат медицинским работникам.

Кроме того, глава государства поручил кабмину и органам власти регионов провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством требований.

Ранее Путин высказал своё мнение на тему того, возможно ли создать госкорпорацию в системе здравоохранения.

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