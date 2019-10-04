Путин обсудил возможность создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин во время общения с победителями конкурсов управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия — страна возможностей» высказал своё мнение на тему того, можно ли создать госкорпорацию в системе здравоохранения.

Путин поинтересовался у одного из победителей, замглавврача клиники Владимира Остроменского, может ли здравоохранение работать как корпорация.

Остроменский ответил утвердительно.

Российский президент далее привёл в пример работу главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. По его словам, «Росатом» работает достаточно эффективно.

«В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация», — добавил он.

Ранее российский лидер заявил, что социальные лифты в России должны работать «не по звонку».