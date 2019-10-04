Путин обсудил возможность создания медицинской госкорпорации
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- РИА Новости
Путин поинтересовался у одного из победителей, замглавврача клиники Владимира Остроменского, может ли здравоохранение работать как корпорация.
Остроменский ответил утвердительно.
Российский президент далее привёл в пример работу главы госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко. По его словам, «Росатом» работает достаточно эффективно.
«В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация», — добавил он.
Ранее российский лидер заявил, что социальные лифты в России должны работать «не по звонку».