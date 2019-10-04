Путин высказался о работе социальных лифтов в России
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- РИА Новости
По его словам, в России в последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей.
«Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей, с тем чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку», — цитирует Путина РИА Новости.
Президент отметил, что право должно работать по объективным критериям и распространяться на всю страну.
Ранее в Сочи под председательством Владимира Путина началось заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».