Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, высоко оценив их вклад в сохранение высоких позиций российской школы в мире.

«Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всём пространстве нашей большой страны», — говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении главы государства.

Путин отметил роль учителей в развитии творческих способностей и научных поисках детей, а также определении ими своего профессионального пути.

«Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд», — подчеркнул российский лидер.

Он высоко оценил усилия педагогов в воспитании подрастающего поколения и пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Ранее ИА «Удмуртия» передавало, что в Ижевске вручили премии лучшим учителям и педагогическим работникам республики.