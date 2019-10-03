Почётный знак «Заслуженный учитель города Москвы» получили 40 преподавателей

Почётный знак «Заслуженный учитель города Москвы» вручили 40 преподавателям, сообщает НСН.

Награды присудили за значительный вклад в развитие системы столичного образования, а также за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

Церемония приурочена ко Дню учителя. Почётные знаки вручал мэр столицы Сергей Собянин.

Знак «Заслуженный учитель города Москвы» учреждён пять лет назад. Его получили более 220 педагогов.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что казанский педагог Наиль Мирсаитов стал одним из лауреатов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года».