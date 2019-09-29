Казанский педагог стал одним из лауреатов первого тура конкурса «Учитель года»

Казанский педагог Наиль Мирсаитов стал одним из лауреатов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает «Реальное время».

Он преподаёт биологию в лицее-интернате №2, выпускником которого является, в течение последних шести лет.

Весной 2019 года преподаватель победил в республиканском конкурсе профессионального мастерства. Он стал лучшим учителем Татарстана.

Итоги конкурса будут объявлены 4 октября в Москве. Перед этим состоится ещё два этапа конкурса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что преподаватель английского языка Юлия Фёдорова из Балашихи стала одним из лауреатов областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019» в категории «Учитель года».