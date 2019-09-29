Казанский педагог стал одним из лауреатов первого тура конкурса «Учитель года»

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Казанский педагог Наиль Мирсаитов стал одним из лауреатов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает «Реальное время».
Казанский педагог стал одним из лауреатов первого тура конкурса «Учитель года»
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Он преподаёт биологию в лицее-интернате №2, выпускником которого является, в течение последних шести лет.

Весной 2019 года преподаватель победил в республиканском конкурсе профессионального мастерства. Он стал лучшим учителем Татарстана.

Итоги конкурса будут объявлены 4 октября в Москве. Перед этим состоится ещё два этапа конкурса.

Ранее телеканал «360» сообщал, что преподаватель английского языка Юлия Фёдорова из Балашихи стала одним из лауреатов областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019» в категории «Учитель года».

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