Учитель из Балашихи стала лауреатом областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019»
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«По итогам первых двух туров определились пять лауреатов, все они были награждены. Победитель традиционно будет объявлен на областном празднике, посвящённом Международному дню учителя», — заявили в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.
Победитель представит Подмосковье на всероссийском уровне в 2020 году.
Фёдорова преподаёт английский в школе №23 с 2004 года. На конкурсе она представила проект «Создание педагогического класса для мотивации старшеклассников, поступающих в педагогические вузы».
Ранее, как сообщал Nation News, лидер общественной организации «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.