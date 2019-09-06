Учитель из Балашихи стала лауреатом областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019»

Преподаватель английского языка Юлия Фёдорова из Балашихи стала одним из лауреатов областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019» в категории «Учитель года», сообщает телеканал «360».

«По итогам первых двух туров определились пять лауреатов, все они были награждены. Победитель традиционно будет объявлен на областном празднике, посвящённом Международному дню учителя», — заявили в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

Победитель представит Подмосковье на всероссийском уровне в 2020 году.

Фёдорова преподаёт английский в школе №23 с 2004 года. На конкурсе она представила проект «Создание педагогического класса для мотивации старшеклассников, поступающих в педагогические вузы».

Ранее, как сообщал Nation News, лидер общественной организации «Сильная Россия» Антон Цветков прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.