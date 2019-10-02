Лучшим учителям Петербурга присудят премии

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Лучшим педагогам Санкт-Петербурга присудят премии в размере 200 тыс. рублей, сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Лучшим учителям Петербурга присудят премии

30 получателей будут выбраны с помощью конкурса.

Соответствующее постановление подписано в преддверии Дня учителя. Денежные поощрения предназначены для преподавателей общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Ранее сообщалось, что педагог из Петербурга Марина Зезкова стала призёром предпоследнего этапа всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019».

Газета «Реальное время» сообщала, что казанский педагог Наиль Мирсаитов также стал одним из лауреатов.

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