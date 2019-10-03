В Ижевске вручили премии лучшим учителям и педагогическим работникам Удмуртии

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В Ижевске в честь профессионального праздника состоялась церемония вручения премий лучшим учителям и педагогическим работникам Удмуртии.
В Ижевске вручили премии лучшим учителям и педагогическим работникам Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как заявил глава республики Александр Бречалов, в регионе работают более 32,6 тыс. учителей, воспитателей и педагогов.

На церемонии наградили 112 человек.

«Учитель прежде всего должен любить свою работу, детей. Если выбрал эту профессию, нужно душу отдавать детям и школе», — заявила одна из участниц встречи — учитель географии и биологии Пинязьской основной общеобразовательной школы Светлана Глухова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский педагог Наиль Мирсаитов стал одним из лауреатов первого тура всероссийского конкурса «Учитель года».

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