В Перми наградили учительницу, защитившую детей при нападении на школу

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Учительница Наталия Шагулина, защитившая детей при нападении на школу в Перми, получила ведомственную медаль «Доблесть и отвага», сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт краевого СУ СК России.
В Перми наградили учительницу, защитившую детей при нападении на школу
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Церемония состоялась 3 октября. Награду педагогу вручил глава регионального управления Сергей Сарапульцев по поручению председателя СК.

Как отметил Сарапульцев, самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей — высочайший пример истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности.

В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Шагулина получила 17 ножевых ранений.

Ранее педагог была награждена медалью «За отвагу».

URA.RU сообщало, что прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы №127, где произошло нападение.

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