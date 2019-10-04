В Перми наградили учительницу, защитившую детей при нападении на школу
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Церемония состоялась 3 октября. Награду педагогу вручил глава регионального управления Сергей Сарапульцев по поручению председателя СК.
Как отметил Сарапульцев, самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей — высочайший пример истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности.
В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Шагулина получила 17 ножевых ранений.
Ранее педагог была награждена медалью «За отвагу».
URA.RU сообщало, что прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы №127, где произошло нападение.