В Перми наградили учительницу, защитившую детей при нападении на школу

Учительница Наталия Шагулина, защитившая детей при нападении на школу в Перми, получила ведомственную медаль «Доблесть и отвага», сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт краевого СУ СК России.

© Наталья Селиверстова

РИА Новости

Церемония состоялась 3 октября. Награду педагогу вручил глава регионального управления Сергей Сарапульцев по поручению председателя СК. Как отметил Сарапульцев, самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей — высочайший пример истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности. В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Шагулина получила 17 ножевых ранений. Ранее педагог была награждена медалью «За отвагу». URA.RU сообщало, что прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы №127, где произошло нападение.