Губернатор Пермского края вручил медаль «За отвагу» пострадавшей при инциденте в школе учительнице

Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей при инциденте в школе. Об этом сообщает URA.RU.

Преподаватель отмечена наградой за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного и гражданского долга.

«Я говорю слова благодарности от всех жителей Пермского края не только как губернатор, но и как отец… Спасибо вам огромное за ваш поступок», — заявил Решетников.

15 января в школе в Перми между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница получила 17 ножевых ранений.

В апреле президент России Владимир Путин наградил Шагулину медалью «За отвагу».

Ранее президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.