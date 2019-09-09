Прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы, где произошло нападение

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Прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы №127, где произошло нападение. Об этом сообщает URA.RU.
Прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы, где произошло нападение
  • РИА Новости

«Суд выслушал прения сторон. Прокурор запросил для обвиняемой три года условно с испытательным сроком два года», — заявили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Женщине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что в Перми суд оставил без изменений приговор подростку, напавшему с ножом на детей и учительницу в школе.

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