Прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы, где произошло нападение

Прокурор попросил приговорить к условному сроку охранника пермской школы №127, где произошло нападение. Об этом сообщает URA.RU.

«Суд выслушал прения сторон. Прокурор запросил для обвиняемой три года условно с испытательным сроком два года», — заявили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Женщине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что в Перми суд оставил без изменений приговор подростку, напавшему с ножом на детей и учительницу в школе.