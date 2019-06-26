В Перми суд оставил без изменений приговор участнику нападения в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Приговор Мотовилихинского суда в отношении подсудимого оставить без изменения», — сказала судья.
29 апреля суд вынес приговор участнику нападения с ножом в школе в Перми.
Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Подросток должен был проходить лечение с наблюдением у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
18 декабря суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который был соучастником нападения в школе в Перми.
В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.