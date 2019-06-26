В Перми суд оставил без изменений приговор участнику нападения в школе

В Перми суд оставил без изменений приговор подростку, напавшему с ножом на детей и учительницу в школе.

Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Мотовилихинского суда в отношении подсудимого оставить без изменения», — сказала судья.

29 апреля суд вынес приговор участнику нападения с ножом в школе в Перми.

Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Подросток должен был проходить лечение с наблюдением у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

18 декабря суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который был соучастником нападения в школе в Перми.

В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.