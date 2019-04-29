Суд вынес приговор ещё одному участнику нападения в школе в Перми
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«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — цитирует Интерфакс судью Наталью Симонову.
Подростку также назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
18 декабря суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который был соучастником нападения в школе в Перми.
В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.
Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» пострадавшей учительнице.