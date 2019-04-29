Суд вынес приговор ещё одному участнику нападения в школе в Перми

Мотовилихинский райсуд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учеников и учителя школы №127 с ножом.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — цитирует Интерфакс судью Наталью Симонову.

Подростку также назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

18 декабря суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии подростка, который был соучастником нападения в школе в Перми.

В январе 2018 года в школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия. Учительница Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений.

Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» пострадавшей учительнице.