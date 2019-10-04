Уволена директор школы Москвы, где ученики издевались над сверстником

Директор московской школы № 1536, в которой группа учеников окунула сверстника головой в унитаз, освобождена от должности, сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки. Классный руководитель детей также уволена.

«С классным руководителем 8-го класса Галиной Лошкарёвой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы № 1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, департамент удовлетворил её просьбу», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Департамент продолжает служебную проверку по факту инцидента, к разрешению ситуации привлечены специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, которые работают с детьми и их семьями.

Ранее Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело по факту инцидента в московской школе, где подростки применили к сверстнику физическую силу и причинили ему «глубокие нравственные страдания».

Как отмечала доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии психологического факультета Санкт-Петербургского университета Оксана Защиринская в интервью газете «Вечерняя Москва», административный рычаг позволяет максимально эффективно остановить травлю ребёнка в школе.